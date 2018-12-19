ЗакС отказался снижать муниципальный фильтр на выборах губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 19 декабря. Петербургский парламент не поддержал предложение КПРФ снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора Северной столицы в 2019 году.

Коммунисты решили, что стоит исправить ситуацию, при которой кандидатам на выборах губернатора нужно собрать 10% подписей муниципальных депутатов. В КПРФ предложили снизить фильтр до 6%.

По словам представителя губернатора в Заксобрании Петербурга Юрия Шестерикова, текущая редакция закона одобрена членами Центризбиркома и Минюстом России. Большинство депутатов не поддержали предложение коммунистов.

Выборы губернатора состоятся в сентябре 2019 года, в данный момент должность врио губернатора занимает Александр Беглов, который ранее работал на посту постпреда президента в СЗФО.