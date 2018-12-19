Стало известно, какие позиции хочет укрепить «Зенит»

Санкт-Петербург, 19 декабря. По информации Федерального агентства новостей, руководство «Зенита» совместно с тренерским штабом главной команды определилось с трансферными планами на зимнее окно.

По словам источника, команду планируют укрепить тремя футболистами: два игрока должны усилить фланги обороны, еще один будет призван усилить атакующую линию. Отмечается, что от покупки центрального защитника в клубе решили отказаться, однако ситуация может измениться, если команду покинет кто-то из центральных защитников.

Напомним, у Бранислава Ивановича и Луиша Нету контракты истекают по окончании сезона, а значит клуб может согласиться на их продажу зимой, если по ним поступит приемлемое предложение. Сообщается также, что в случае ухода полузащитника Леандро Паредеса, клуб будет занят поиском замены аргентинцу.

«Зенит» по итогам 17 туров занимает первую строчку в чемпионате России, опережая идущего вторым с 33 очками «Краснодар» на один балл. В своей группе в Лиге Европы петербуржцы заняли первое место, набрав в 6 встречах 11 очков. Сине-бело-голубые опередили пражскую «Славию», французский «Бордо» и «Копенгаген» и в феврале сыграют с турецким «Фенербахче» в рамках 1/16 финала турнира.

В данный момент команда находится в отпуске, в котором пробудет до середины января: 13-го числа у команды запланирован первый сбор.