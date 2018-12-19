Московский педофил через соцсети развращал школьницу из Петербурга

Москва, 19 декабря. Полиция задержала в Москве педофила, который развращал школьницу через соцсеть «ВКонтакте». Подозреваемого доставили в Петербург.

В июле текущего года в правоохранительные органы обратился отец девочки и заявил, что неизвестный растлевает его дочь 2005 года рождения. Полиция нашла жителя Москвы 1996 года рождения, его задержали на Комосольской площади.

Мужчину изобличили, что в мае текущего года он совершал развратные действия в отношении школьницы. Возбуждено уголовное дело, пишут «Невские новости».