Четвероклассницу из Петербурга совратили через соцсеть

Санкт-Петербург, 19 декабря. Неизвестный развратил школьницу через социальную сеть в Петербурге, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, 18 декабря в полицию обратился мужчина 1981 года рождения.

Он рассказал, что с 18 ноября по 2 декабря 2018 года неизвестный преступник, используя социальную сеть «ВКонтакте», совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери 2008 года рождения. Девочка учится в четвертом классе.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что педофил совратил 15-летнюю воспитанницу петербургского интерната. Директор центра семейного воспитания пришла с заявлением о возможном преступлении в полицию. Она обратилась к правоохранителям, с просьбой расследовать событие недельной давности. Как рассказала женщина, неизвестный мужчина соблазнил пятнадцатилетнюю воспитанницу интернета. По словам директора, что «влюбленные» встречались в доме на проспекте Просвещения.