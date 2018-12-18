Неудачное двойное ограбление турфирмы в Петербурге попало на видео

Санкт-Петербург, 18 декабря. Злоумышленник попытался ограбить туристическую фирму в Петербурге, однако деньги забрали до его прихода сотрудники инкассации, видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

На кадрах можно увидеть, как в помещение входит неизвестный мужчина. Он угрожает сотрудникам фирмы пистолетом, а другой рукой прикрывает свое лицо. Одна из женщин объясняет, что деньги забрал инкассатор, и предъявляет грабителю квитанцию.

Ограбления произошли 17 и 18 декабря. На втором ролике не видно лица мужчины, но не исключено, что на обе турфирмы напал один и тот же человек. Как сообщил источник в правоохранительных органах, на злоумышленнике были светлые джинсы и темная толстовка.