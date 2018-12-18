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Открытие станции метро «Горный институт» в Петербурге перенесли на 2021 год

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Открытие станции метро «Горный институт» в Петербурге перенесли на 2021 год

Санкт-Петербург, 18 декабря. Открытие станции метро «Горный институт» в Петербурге состоится в 2021 году, сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В Комитете прокомментировали отставание по срокам сдачи станции. Отмечается, что для ускорения строительства после ряда экспертиз принято решение использовать вентиляционные стволы для выдачи разработанного грунта, пишет «Космосольская правда — Петербург».

Это поможет сократить сроки строительства на 11 месяцев, передет телеканал «Санкт-Петербург». Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь метро Петербурга будет работать без перерыва. Ряд вестибюлей некоторых станций метро закроют, информация размещена на сайте городского метрополитена.

Автор: Ирина Селезнева
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