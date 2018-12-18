Юнармейцы посетили выставку российского оружия в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 декабря. Выставка современного оружия состоялась в Петербурге, ее гостями стали горожане, воспитанники движения «Юнармия», созданного по инициативе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Экспонаты представили в выставочном комплексе «Сестрорецкий рубеж». Посетители увидели ручной пулемет Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова, пистолет Макарова и автоматический гранатомет «Пламя».

Каждый желающий смог не только посмотреть, но и подержать в руках заинтересовавшее оружие. Кроме пистолетов и пулеметов на выставке показали средства связи и обмундирование разведчика.

Экспонаты показались интересны не только мужчинам и школьникам, но и пенсионеркам. Одна из местных жительниц в шутку пожаловалась, что ее не возмут в полицию — женщина не смогла нажать на курок пистолета. После общения с гидами выставки многие подкрепились гречневой кашей на полевой кухне, пишет «Политэксперт».