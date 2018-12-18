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Фонтан кипятка забил в Петербурге: опубликовано видео

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Фонтан кипятка забил в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 18 декабря. На пересечении улиц Солдата Корзуна и Стойкости в Петербурге произошла коммунальная авария, из-под земли бьет фонтан кипятка. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Кипяток разливается по трассе, некоторые машины оказались в лужах горячей воды. На кадрах видно, что иномарка BMW находится в воде, однако внутри автомобиля нет ни водителя, ни пассажиров.

Парение от места разлива значительно затрудняет видимость на дороге.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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