Фонтан кипятка забил в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 18 декабря. На пересечении улиц Солдата Корзуна и Стойкости в Петербурге произошла коммунальная авария, из-под земли бьет фонтан кипятка. Видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Кипяток разливается по трассе, некоторые машины оказались в лужах горячей воды. На кадрах видно, что иномарка BMW находится в воде, однако внутри автомобиля нет ни водителя, ни пассажиров.

Парение от места разлива значительно затрудняет видимость на дороге.