Цимбалинский путепровод в Петербурге перекроют из-за ремонта дороги

Санкт-Петербург, 18 декабря. В связи с проведением ремонта дороги закрывается Цимпалинский путепровод в Петербурге на полгода, сообщили в ГАТИ.

Ремонт начнется 22 декабря и продлится до 1 июня следующего года. От Цимбалинского путепровода до улицы Седова проезд закроют. В ведомстве добавили, что от Белы Куна до путепровода также будет перекрыто движение, пишет Inforeactor.

Ранее сообщалось, что из-за похолодания в Петербурге на дорогах возможна гололедица. Водителей просят быть внимательными, следить за пешеходами, которые переходят дорогу, и не нарушать ПДД,