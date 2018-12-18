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Цимбалинский путепровод в Петербурге перекроют из-за ремонта дороги

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Цимбалинский путепровод в Петербурге перекроют из-за ремонта дороги

Санкт-Петербург, 18 декабря. В связи с проведением ремонта дороги закрывается Цимпалинский путепровод в Петербурге на полгода, сообщили в ГАТИ.

Ремонт начнется 22 декабря и продлится до 1 июня следующего года. От Цимбалинского путепровода до улицы Седова проезд закроют. В ведомстве добавили, что от Белы Куна до путепровода также будет перекрыто движение, пишет Inforeactor.

Ранее сообщалось, что из-за похолодания в Петербурге на дорогах возможна гололедица. Водителей просят быть внимательными, следить за пешеходами, которые переходят дорогу, и не нарушать ПДД,

Автор: Ирина Селезнева
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