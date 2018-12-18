Неагрессивных собак могут отпускать из петербургских приютов

Санкт-Петербургский, 18 декабря. Депутат Заксобрания Петербурга Александр Тетердинко подготовил законопроект, который разрешает отпускать на улицу стерилизованных и не проявляющих агрессию собак.

Действующий закон определяет место содержания для бродячих собак. После отлова они находятся в приютах за государственный счет. Содержание приютов обременительно для местного бюджета, поэтому депутат предложил поправку.

Не являющися угрозой для людей собаки могут быть отпущены на волю. К тому же, всех животных чипируют, пишет издание «Экономика сегодня».Российские власти выступают за гуманное отношение к животным.