В Петербурге вынесли приговор членам ОПГ, нападавшим на бизнесменов в «Пулково»

Санкт-Петербург, 18 декабря. Петербургский городской суд огласил приговор в отношении девяти членов преступной группировки, их обвиняли по нескольким статьям, в том числе по статье о бандитизме, передает из зала суда корреспондент Федерального агентства новостей.

Руководили преступной группой бывший сотрудник спецназа «Тайфун» УФСИН по Петербургу и Ленобласти Павел Григорьев, экс-сотрудники ЧОП — Игорь Хлудков и Виталий Самсонов, брат бывшего футболиста ФК «Зенит» Олега Самсонова.

По данным следствия, вместе с подельниками с 2012 по 2014 годы фигуранты уголовного дела совершили ряд разбойных нападений, в том числе нападение на инкассаторов на Шафировском проспекте в 2012 году. В 2013 году преступники в аэропорту «Пулково» похитили 2,5 млн. долларов у курьера, который прилетел из Дубаи.

Позднее они совершили разбойное нападение на бизнесмена из Баку. Добычей налетчиков стали 1, 5 млн. долларов. Для совершения преступлений грабители переодевались в форму сотрудников спецназа и под видом спецоперации увозили жертв в микроавтобусе. Отобрав деньги,бизнесменов выталкивали из машины.

На похищенные деньги преступники приобрели недвижимость и элитные иномарки. Решением суда имущество будет конфисковано. Отмечается, что подсудимые частично признали свою вину.

Александра Глотова, Константина Зубова и Дмитрия Горшкова приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Виталия Самсонова и Игоря Хлудкова отправят на 13 лет в колонию.

Павел Григорьев проведет в колонии 11 лет, Антон Куликов — 11,5 лет. Андрея Карпова приговорили к 7 годам лишения свободы, Георгия Зухина — 8,5 годам тюрьмы. Адвокаты подсудимых сообщили, что намерены обжаловать решение суда.