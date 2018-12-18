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Эксперты назвали самые популярные достопримечательности Петербурга

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Эксперты назвали самые популярные достопримечательности Петербурга

Санкт-Петербург, 18 декабря. Исаакиевский собор стал самым популярным поисковым запросом среди достопримечательностей Петербурга, сообщает «Яндекс».

Аналитики компании провели исследование поисковых запросов с декабря 2017 по декабрь 2018 года. На первом месте оказался Исаакий, затем Русский музей, третьим стал музей Фаберже. Не менее интересным для туристов был Музей железнодорожного транспорта.

Замыкает пятерку лидеров поиска Казанский собор, пишет «Петербургский дневник». Петербург является культурной столицей России, сюда приезжают миллионы иностранцев, чтобы полюбоваться картинами в Эрмитаже, посетить множество старинных соборов.

Автор: Ирина Селезнева
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