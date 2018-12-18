Новое общежитие для солдат ЗВО сдали в эксплуатацию в Ленобласти
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Санкт-Петербург, 18 декабря. В Ленобласти сдали в эксплуатацию новое солдатское общежитие для военнослужащих мотострелковой бригады, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
В поселке Каменка состоялась торжественная церемония сдачи нового корпуса общежития. Трехэтажное здание рассчитано на проживание 300 человек. Здание оборудовано современными системами вентиляции, отопления, водоснабжения и видеонаблюдения.
Командующий общевойского армией ЗВО генерал-лейтенант Андрей Кузьменко пожелал, чтобы общежитие стало вторым домом для солдат. Здесь находятся чайные комнаты, спортивные уголки, места для установки банкомата и веддинговых автоматов.