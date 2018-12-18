МЧС Петербурга предупредило горожан об опасностях в Новый год

Санкт-Петербург, 18 декабря. В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупредили горожан об основных опасностях на новогодних праздниках. В пресс-службе ведомства объяснили, что наиболее частыми причинами чрезвычайных происшествий являются возгорания от неправильного использования пиротехники.

Кроме того, частыми являются инциденты на водных объектах Северной столицы. В МЧС дали рекомендации по выбору фейерверков. Как уточнили специалисты, при покупке продукции, всегда стоит обращать внимание на целостность упаковки. Кроме того, стоит оценить срок годности, наличие инструкции по применению.

Не стоит покупать пиротехнику в сомнительных местах. В МЧС рекомендовали всем соблюдать технику безопасности при запуске фейерверков и петард. Как пишет «Слово и Дело», специалисты напомнили, что запускать их можно только по достижению 16 лет.