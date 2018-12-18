Музей батискафов в Кронштадте пополнился уникальным аппаратом МТК-200

Санкт-Петербург, 18 декабря. Музей батискафов Петербурге пополнится уникальным робототехническим морским комплексом, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Из Петропавловск-Камчатского доставили необитаемый морской комплекс МТК-200. Он оснащен двумя видеокамерами, манипуляторами и состоял на вооружении ВМФ в 1980-х годах. Аппарат использовали для обследования и фотосъемки затонувших объектов.

Кроме того, с помощью МТК-200 спасатели поднимали на поверхность предметы весом до 100 кг. Отмечается, что это первый подобный экспонат музея батискафов «Эра гидрокосмоса» в военно-историческом парке ЗВО. Музей находится на пристани в Кронштадте и работает для посетителей в выходные дни.