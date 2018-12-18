Грабитель-неудачник потребовал квитанцию об инкассации от турфирмы в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 декабря. Злоумышленник попытался ограбить туристическую фирму в Петербурге, однако деньги забрали до его прихода сотрудники инкассации, сообщил источник в правоохранительных органах.

Денег в офисе не оказалось, но недоверчивый грабитель потребовал показать ему квитанцию об изъятии денег. Инцидент произошел 17 декабря на улице Ольги Форш.

Преступник при себе имел пистолет, однако он не воспользовался оружием и ушел. Сотрудники турфирмы вызвали службу безопасности. Известно, что грабитель был одет в светлые джинсы, серую толстовку с капюшоном, на переносице был пластырь, пишут «Невские новости».