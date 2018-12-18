Мошенник в Петербурге попытался снять более 1 млн рублей по чужому паспорту

Санкт-Петербург, 18 декабря. В Петербурге задержали мошенника, который пытался снять крупную сумму денег в банке «ВТБ» по чужому паспорту, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 17 декабря когда безработный мошенник 1969 года рождения воспользовался доверенностью и паспортом другого человека. Его изобличили в преступном сговоре с неустановленными лицами.

Он пытался снять с депозитного счета более миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело, мужчина находится под арестом, пишут «Невские новости».