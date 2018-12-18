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Челябинский педофил развращал в соцсетях двух девочек из Петербурга

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Челябинский педофил развращал в соцсетях двух девочек из Петербурга

Санкт-Петербург, 18 декабря. Полиция задержала в Челябинске подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении двух девочек 2008 года рождения из Петербурга, сообщил источник.

Педофил в течение месяца развращал в «ВКонтакте» двух десятилетних девочек. В правоохранительные органы обратились родители школьниц. Подозреваемого 1988 года рождения задержали накануне.

Сообщается, что преступные действия он совершал, осознования последствия. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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