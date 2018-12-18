Грабители напали на продавца в Петербурге ради алкоголя и сигарет

Санкт-Петербург, 18 декабря. Грабители напали на продавца магазина, расположенного на Ланском шоссе в Петербурге, избили и забрали деньги ради сигарет и алкоголя, сообщил источник.

Инцидент произошел под утро 17 декабря, когда трое злоумышленников вошли в магазин «Продукты». Они использовали газовый балллнчик, а затем нанесли несколько ударов продавцу.

Из кассового аппарата похитили порядка 10 тысяч рублей, телефон сотрудника магазина. С полок они взяли алкогольные напитки и сигареты, ведется расследование, пишут «Невские новости».