Грабитель с газовым баллончиком напал на водителя Nissan в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 декабря. В Петроградском районе Петербурга произошло нападение, менеджер лишился сумки с 1,4 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

Грабитель разбил переднее пассажирское стекло в автомбиле Nissan QASHQAI и брызнул баллончиком в лицо пострадавшему 1990 года рождения. Инцидент произошел днем 17 декабря на улице Зверинской.

Затем похититель взял сумку с деньгами и скрылся в неизвестном направлении, ведется расследование. Правоохранители возбудили уголовное дело, пишут «Невские новости».