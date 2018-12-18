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Грабитель с газовым баллончиком напал на водителя Nissan в Петербурге

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Грабитель с газовым баллончиком напал на водителя Nissan в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 декабря. В Петроградском районе Петербурга произошло нападение, менеджер лишился сумки с 1,4 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

Грабитель разбил переднее пассажирское стекло в автомбиле Nissan QASHQAI и брызнул баллончиком в лицо пострадавшему 1990 года рождения. Инцидент произошел днем 17 декабря на улице Зверинской.

Затем похититель взял сумку с деньгами и скрылся в неизвестном направлении, ведется расследование. Правоохранители возбудили уголовное дело, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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