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Владелец комнаты-рецидивист зарезал съемщика в Петербурге

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Владелец комнаты-рецидивист зарезал съемщика в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 декабря. Труп мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в одной из комнат квартиры в доме на улице Тимуровской в Петербурге, инцидент произошел 17 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины 1964 года рождения нашли в Калининском районе города. На месте инцидента были обнаружены два ножа, правоохранители зафиксировали следы обуви, изъяли образец материи.

Подозреваемого в убийстве задержала полиция, им оказался судимый владелец комнаты 1969 года рождения. Возбуждено уголовное дело, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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