Сотрудники СИЗО в Петербурге пекут блины и пирожки для беспризорников и стариков

В Петербурге сотрудники следственного изолятора №5 проявили себя с неожиданной стороны. Как рассказали Федеральному агентству новостей в региональном управлении ФСИН, сразу несколько сотрудников СИЗО вместе с осужденными занялись приготовлением выпечки и блинов. Готовые продукты они относят в столовую, которая находится в региональной общественной организации «Православный центр духовного возрождения», оказывающей благотворительную помощь нуждающимся людям.

«Сотрудниками СИЗО №5 было налажено взаимодействие с петербургской региональной общественной организацией «Православный центр духовного возрождения». Там оказывают необходимую помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — рассказала начальник пресс-службы УФСИН по Петербургу и Ленобласти Ольга Кончаковская.

Интересно, что идея так помогать местной благотворительной организации родилась после того, как в России текущий год был объявлен Годом добровольца. На первых встречах с волонтерами страны президент Владимир Путин рассказал, что волонтерство играет важную роль и положительно влияет на развитие российского общества.

«Вы совершаете очень важную вещь не только для себя, не только для тех, кому вы непосредственно помогаете. Вы это делаете для всего общества», — объяснил Путин на встрече с волонтерами.

Сотрудники пенитенциарного ведомства быстро подхватили идею и решили начать с малого. Впервые они стали выпекать блины для малоимущих в феврале этого года. Акция была приурочена к празднованию Масленицы. В благотворительной столовой была организована раздача блинов для подопечных «Православного центра духовного возрождения».

«При центре действует благотворительная столовая, расположенная на Лесном проспекте. Она обеспечивает бесплатным питанием беспризорных детей, детей из неблагополучных семей, безработных людей, людей пожилого возраста и инвалидов, проживающих в разных районах Петербурга. Несколько сотрудников нашего учреждения совместно с заключенными из хозяйственного отряда выпекли блины для нуждающихся. Готовые продукты мы принесли в православный центр и раздали людям», — рассказали корреспонденту ФАН сотрудники СИЗО №5.

После этой акции сотрудники следственного изолятора не стали останавливаться и решили и дальше печь блины и пирожки на благотворительность. Так, они принесли угощение в социальную столовую в конце мая и в октябре, приурочив это событие к международному дню пожилого человека.

В ближайшее время рукодельницы в форме снова отправятся в благотворительную столовую, чтобы поздравить своих подопечных с наступающим Новым годом и рождеством. Вероятно, такие «дни добрых дел» они будут проводить и в следующем году — слишком много стало посетителей столовой, которые не прочь вновь отведать домашней выпечки.