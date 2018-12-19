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Сотрудники СИЗО в Петербурге пекут блины и пирожки для беспризорников и стариков

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В Петербурге сотрудники СИЗО пекут блины и пирожки для беспризорников и стариков

В Петербурге сотрудники следственного изолятора №5 проявили себя с неожиданной стороны. Как рассказали Федеральному агентству новостей в региональном управлении ФСИН, сразу несколько сотрудников СИЗО вместе с осужденными занялись приготовлением выпечки и блинов. Готовые продукты они относят в столовую, которая находится в региональной общественной организации «Православный центр духовного возрождения», оказывающей благотворительную помощь нуждающимся людям.

«Сотрудниками СИЗО №5 было налажено взаимодействие с петербургской региональной общественной организацией «Православный центр духовного возрождения». Там оказывают необходимую помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — рассказала начальник пресс-службы УФСИН по Петербургу и Ленобласти Ольга Кончаковская.

В Петербурге сотрудники СИЗО пекут блины и пирожки для беспризорников и стариков

Интересно, что идея так помогать местной благотворительной организации родилась после того, как в России текущий год был объявлен Годом добровольца. На первых встречах с волонтерами страны президент Владимир Путин рассказал, что волонтерство играет важную роль и положительно влияет на развитие российского общества.

«Вы совершаете очень важную вещь не только для себя, не только для тех, кому вы непосредственно помогаете. Вы это делаете для всего общества», — объяснил Путин на встрече с волонтерами.

Сотрудники пенитенциарного ведомства быстро подхватили идею и решили начать с малого. Впервые они стали выпекать блины для малоимущих в феврале этого года. Акция была приурочена к празднованию Масленицы. В благотворительной столовой была организована раздача блинов для подопечных «Православного центра духовного возрождения».

В Петербурге сотрудники СИЗО пекут блины и пирожки для беспризорников и стариков

«При центре действует благотворительная столовая, расположенная на Лесном проспекте. Она обеспечивает бесплатным питанием беспризорных детей, детей из неблагополучных семей, безработных людей, людей пожилого возраста и инвалидов, проживающих в разных районах Петербурга.

Несколько сотрудников нашего учреждения совместно с заключенными из хозяйственного отряда выпекли блины для нуждающихся. Готовые продукты мы принесли в православный центр и раздали людям», — рассказали корреспонденту ФАН сотрудники СИЗО №5.

После этой акции сотрудники следственного изолятора не стали останавливаться и решили и дальше печь блины и пирожки на благотворительность. Так, они принесли угощение в социальную столовую в конце мая и в октябре, приурочив это событие к международному дню пожилого человека.

В Петербурге сотрудники СИЗО пекут блины и пирожки для беспризорников и стариков

В ближайшее время рукодельницы в форме снова отправятся в благотворительную столовую, чтобы поздравить своих подопечных с наступающим Новым годом и рождеством. Вероятно, такие «дни добрых дел» они будут проводить и в следующем году — слишком много стало посетителей столовой, которые не прочь вновь отведать домашней выпечки.

В Петербурге сотрудники СИЗО пекут блины и пирожки для беспризорников и стариков

Автор: Карина Полякова
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