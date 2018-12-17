Часовню со смотровой площадкой планируют построить у Пискаревского кладбища в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 декабря. Высокую часовню-колокольню планируют построить у Пискаревского кладбища в Петербурге. Об этом рассказал известный благотворитель и меценат Грачья Погосян в интервью «Петербургскому дневнику».

По его словам, проект, предполагающий возведение часовни-колокольни со смотровой площадкой и мультимедийным залом, к настоящему моменту уже готов. На часовне, высота которой составит 72 метра, будут иконы Казанской Божьей Матери, Александра Невского и Равноапостольного князя Владимира. Также планируется строительство мультимедийного зала и музея.

«Хочется создать не просто место для молитвы, а что-то большее, что объединит людей разного вероисповедания и возраста. Чтобы это место было очень красивым и притягивало к себе», — рассказал президент Благотворительного фонда имени Погосяна Грачьи Мисаковича.

Грачья Погосян отметил, что было бы хорошо, если площадку, где возведут объект, к 75-летию полного освобождения Ленинграда осветят и установят там стенды с эскизами проекта, главная задача которого — вписать часовню в ансамбль Пискаревского мемориала.