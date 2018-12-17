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Россия

Полк С-400 заступит на боевое дежурство под Петербургом

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Полк С-400 заступит на боевое дежурство под Петербургом

Санкт-Петербург, 17 декабря. Зенитный ракетный полк будет дежурить под Санкт-Петербургом с 20 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте Минобороны РФ.

Оснащенный системой С-400 «Триумф» зенитный ракетный полк Западного военного округа приступит к дежурству в середине недели. Отметим, С-400 «Триумф» может поразить все современные средства воздушного нападения, в том числе стратегические бомбардировщики и баллистические и крылатые ракеты.

Напомним, первая учебная тренировка по отражению авиационного удара условного врага расчетами зенитных ракетных систем С-400 прошла в Хабаровском крае. 

Автор: Алексей Громов
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