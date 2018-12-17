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Власти Петербурга утвердили проект станции метро «Кудрово»

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Власти Петербурга утвердили проект станции метро «Кудрово»

Санкт-Петербург, 17 декабря. Власти Санкт-Петербурга утвердили план строительства метрополитена до Кудрово. Об этом сообщают «Невские новости».

Планируется, что план, в рамках которого будет построено продолжение Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово», полностью реализуют к концу 2025 года.

В деревне Кудрово появится электродепо «Правобережное». К настоящему моменту уже заключен государственный контракт с организацией «Ленметрогипротранс», которой предстоит определиться с месторасположением станции и определить полную сумму реализации проекта.

Автор: Алексей Громов
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