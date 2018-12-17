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Девушка обвинила в изнасиловании москвича, ушедшего не попрощавшись

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Девушка обвинила в изнасиловании москвича, ушедшего не попрощавшись

Санкт-Петербург, 17 декабря. Мужчина ушел не попрощавшись с 18-летней подругой, и она обвинила его в изнасиловании в Москве.

В субботу, 15 декабря, в полицию обратилась девушка 18 лет, учащаяся РЭУ имени Плеханова, зарегистрированная в доме на улице Проезд Якушкина, и сообщила, что в ночное время суток в доме на 11-ой Текстильщиков молодой человек по имени Руслан совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Позже девушка попросила проверку по ее обращению в полицию не проводить, так как никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось. О том, что ее изнасиловал молодой человек по имени Руслан, она сообщила потому, что была обижена на него: молодой человек ушел не попрощавшись.

Автор: Алексей Громов
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