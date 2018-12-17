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Годовалый малыш в Петербурге чуть не захлебнулся в ванне по недосмотру родителей

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Годовалый малыш в Петербурге чуть не захлебнулся в ванне по недосмотру родителей

Санкт-Петербург, 17 декабря. Годовалый малыш едва не захлебнулся в ванне по недосмотру родителей в Петербурге, пишут «Невские новости».

В пятницу, 14 декабря в 03.15 в отделение правоохранительных органов из педиатрического медицинского университета поступила телефонограмма о том, что 13 декабря в 22.20 из квартиры дома в Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали годовалого мальчика, который по недосмотру родителей во время купания захлебнулся.

Автор: Алексей Громов
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