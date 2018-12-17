Петербурженка ушла в бар на Думской и пропала без вести

Санкт-Петербург, 17 декабря. Жительница Петербурга без вести пропала после посещения бара на Думской улице в Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости».

В субботу, 15 декабря, в 23.58 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1984 года рождения с заявлением, в котором она просит оказать содействие в розыске сестры 1993 года рождения. Последний раз ее видели около 05-00. Она вышла из бара «Фидель», расположенного на улице Думская. До настоящего времени на связь не выходит и ее местонахождение неизвестно.

Ей на на вид 25-27 лет, рост 173 сантиметра, глаза голубые большие, нос большой по форме с горбинкой, волосы прямые крашеные в темный тон, размер ноги 38-39, у девушки родинка на левом предплечье, татуировка с изображением лисы на правом предплечье, татуировка единорога на левом бедре.

В день пропажи на ней были синий пуховик, черный джемпер, джинсы, сапоги.