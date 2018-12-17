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Сгнивший труп мужчины нашли в заброшенном доме под Петербургом

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Сгнивший труп мужчины нашли в заброшенном доме под Петербургом

Санкт-Петербург, 17 декабря. Сгнивший труп мужчины нашли под Петербургом в заброшенном доме, пишут «Невские новости».

Скелетированный труп с гнилостными изменениями неизвестного мужчины обнаружили в Павловске в заброшенном одноэтажном доме в Детскосельском переулке. На виде ему 30-40 лет, его рост составляет 180 сантиметров, волосы черные длинные.

Он одет в куртку кожаную черного цвета на молнии, джемпер черный с темно-серым и белым геометрическим орнаментом, куртку зеленовато-коричневого цвета с белыми полосами, джемпер синий в бело-красную полоску, футболку красного цвета у ворота на пуговицах, джинсы черные с черным кожаным ремнем с металлической бляхой, трусы серого цвета, носки черные, на ногах — кеды синего цвета с белой подошвой.

Автор: Алексей Громов
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