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Жительница Петербурга нашла у скончавшейся бабушки-филолога винтовку

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Жительница Петербурга нашла у скончавшейся бабушки-филолога винтовку

Санкт-Петербург, 17 декабря. Жительница Петербурга нашла у умершей бабушки винтовку. Об этом сообщают «Невские новости».

В субботу, 15 декабря, в 16.15 в отделение правоохранительных органов обратилась уроженка Ленинграда 1973 года рождения, которая зарегистрирована и проживает на набережной реки Смоленки с заявлением о том, что 14 декабря в квартире на набережной реки Смоленки дом 35 умерла бабушка Салье Вероника Михайловна 1924 года рождения.

При осмотре и уборке данной квартиры заявительницы в шкафу-кладовке обнаружила ружье-винтовку ММГ 1181 1941 года. Как стало известно ФАН, бабушка — известный филолог и переводчица.

Автор: Алексей Громов
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