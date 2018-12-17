Жительница Петербурга нашла у скончавшейся бабушки-филолога винтовку

Санкт-Петербург, 17 декабря. Жительница Петербурга нашла у умершей бабушки винтовку. Об этом сообщают «Невские новости».

В субботу, 15 декабря, в 16.15 в отделение правоохранительных органов обратилась уроженка Ленинграда 1973 года рождения, которая зарегистрирована и проживает на набережной реки Смоленки с заявлением о том, что 14 декабря в квартире на набережной реки Смоленки дом 35 умерла бабушка Салье Вероника Михайловна 1924 года рождения.

При осмотре и уборке данной квартиры заявительницы в шкафу-кладовке обнаружила ружье-винтовку ММГ 1181 1941 года. Как стало известно ФАН, бабушка — известный филолог и переводчица.