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Мужчину убили ударами ножа в ягодицу и живот в Петербурге

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Мужчину убили ударами ножа в ягодицу и живот в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 декабря. Мужчину жестоко избили и изрезали в центре Петербурга, пишут «Невские новости».

В субботу, 15 декабря, из НИИ скорой помощи поступила телефонограмма о том, что в 03.30 этого же дня у дома 113 по Лиговскому проспекту с колото-резанной раной левой ягодичной области, сквозным ранением прямой кишки, кровотечением, в тяжелом состоянии нашли молодого человека 1996 года рождения, его госпитализировали. Мужчина в 16.15 скончался.

В настоящее время проводится проверка и выясняются обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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