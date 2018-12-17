Женщину до полусмерти избили в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 декабря. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах жестокого избиения женщины в Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости».

В субботу, 15 декабря, в 15.15 из больницы № 3 поступила телефонограмма о том, что в 09.45 из своей квартиры 52 дома 24 по улице Карпинского с тяжелой сочетанной травмой головы, живота, субдоральной гематомой головного мозга, разрывом селезенки, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина 1972 года рождения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.