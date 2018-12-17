Найденного в огроде мужчину из Узбекистана убил зять друга в Ленобласти

Санкт-Петербург, 17 декабря. Обнаруженного в огороде жителя Ленобласти убил зять друга, пишут «Невские новости».

Сотрудникам полиции удалось выяснить обстоятельства убийства мужчины, проживающего в Ленобласти. В отделение правоохранительных органов по Лодейнопольскому району поступило заявление от гражданина Узбекистана о том, что его брат 1972 года рождения ушел из дома в городе Лодейное Поле на улице Республиканская к своему другу, который проживает в дачном поселении Комбаково Лодейнопольского района Ленинградской области и до настоящего времени его местонахождения не известно.

Позже его тело нашли на участке в Комбаково. Удалось выяснить, что во время пьяной ссоры между погибшим и зятем друга произошел конфликт, во время которого тот совершил убийство. Тело затащили на веранду дома, где оно пролежало в течении двух дней. Затем, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник совместно со своим тестем оттащил тело на участок и, завернув тело в половик, закопал.