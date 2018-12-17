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Неизвестный ударил прохожего ножом у метро в Петербурге

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Неизвестный ударил прохожего ножом у метро в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 декабря. Неизвестный ударил мужчину ножом у метро в Петербурге и скрылся, сообщают «Невские новости».

В воскресенье, 16 декабря, в 11.20 в отделение правоохранительных органов из третьей городской больницы поступило сообщение о том, что 16 декабря в 08.46 за помощью обратился мужчина 1985 года рождения, проживающий в Ленинградской области в Тихвине.

Он рассказал, что в 06.00 того же дня у станции метро «Проспект Просвещения» его ударил ножом неизвестный. Медики диагностировали  у пострадавшего множественные колото-резаные раны бедра. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Автор: Алексей Громов
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