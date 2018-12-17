Мужчину, ударившего ножом приятеля, задержали в Гатчине

Гатчина, 17 декабря. Ранившего приятеля ножом человека задержали сотрудники полиции в Ленобласти. Об этом пишут «Невские новости».

В субботу, 15 декабря, в гатчинскую больницу доставили мужчину с серьезным ножевым ранением грудной клетки, он находился в тяжелом состоянии. Врачи обратились в отделение правоохранительных органов и сообщили о пострадавшем.

Полицейским удалось установить, что он повздорил с мужчиной, после чего последний ударил его ножом. Подозреваемого задержали. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений.