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Трое жителей Ленобласти ударили бутылкой продавца магазина и украли выручку

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Трое жителей Ленобласти ударили бутылкой продавца магазина и украли выручку

Санкт-Петербург, 17 декабря. Трое неизвестных злоумышленников ударили бутылкой продавца в Ленобласти и забрали выручку.

Как пишут «Невские новости», в воскресенье, 16 декабря, около 17.20 трое неизвестных преступников вошли в кафе ИП «Басмаджи» в Тихвине в 5-м микрорайоне, где ударили бутылкой по голове продавца 1978 года рождения и из  кассового аппарата похитили 3,2 тысячи рублей. После чего злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления троих мужчин:
- Шумейко В.Ю., 1996 года рождения;
- Костин Р.А., 1999 года рождения;
- Карпов Д.С., 1997 года рождения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Автор: Алексей Громов
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