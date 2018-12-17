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Тело девочки-младенца нашли в квартире на Васильевском острове в Петербурге

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Тело девочки-младенца нашли в квартире на Васильевском острове в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 декабря. Полиция выясняет обстоятельства гибели девочки-младенца, труп которой нашли в квартире на Васильевском острове в Петербурге. Об этом пишут «Невские новости».

По предварительным данным, девочка скончалась около 23.00 в воскресенье, 16 декабря. Труп малышки, которой еще не исполнился год, обнаружили в квартире на 13-й линии ВО. Внешних признаков насильственной смерти на ее теле нет.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Известно, что семья погибшего ребенка на учете не состоит.

Автор: Алексей Громов
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