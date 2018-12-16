Сборная России по хоккею разгромила команду Финляндии в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 декабря. Сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии со счетом 5:0.

В Санкт-Петербурге прошла игра хоккейного турнира «Кубок Первого канала», за победу боролись Россия и Финляндия. Сборная РФ разгромила финляндцев со счетом 5:0 и выиграла Кубок Первого канала.

Матч прошел в воскресенье, 16 декабря на «Газпром Арене», его посетили 71 380 человек. Был побит хоккейный рекорд 1957 года, когда в «Лужники» на игру между командами СССР и Швеции было продано 55 тысяч билетов.