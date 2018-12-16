Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

Новый рекорд посещаемости установили на матче Россия — Финляндия в Петербурге

30
0 Оставить комментарий

Новый рекорд посещаемости установили на матче Россия — Финляндия в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 декабря. В Санкт-Петербурге в рамках розыгрыша хоккейного турнира «Кубок Первого канала», одна из игр которого прошла в Северной столице, установлен рекорд посещаемости.

Матч Россия — Финляндия, прошедший на «Газпром Арене», посетили 71 380 человек. Тем самым побит хоккейный рекорд 1957 года, когда в столичные «Лужники» на игру СССР — Швеция было продано 55 тысяч билетов.  

Новый рекорд посещаемости установили на матче Россия — Финляндия в Петербурге

Но не исключено, что сегодняшний рекорд будет побит через неделю когда на арене пройдет игра чемпионата России по хоккею между СКА и ЦСКА. Любители хоккея уже дали ей название — «Русская классика». 

Автор: Денис Машкин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.