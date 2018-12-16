Санкт-Петербург, 16 декабря. В Санкт-Петербурге в рамках розыгрыша хоккейного турнира «Кубок Первого канала», одна из игр которого прошла в Северной столице, установлен рекорд посещаемости.

Матч Россия — Финляндия, прошедший на «Газпром Арене», посетили 71 380 человек. Тем самым побит хоккейный рекорд 1957 года, когда в столичные «Лужники» на игру СССР — Швеция было продано 55 тысяч билетов.

Но не исключено, что сегодняшний рекорд будет побит через неделю когда на арене пройдет игра чемпионата России по хоккею между СКА и ЦСКА. Любители хоккея уже дали ей название — «Русская классика».