Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Грабители в медицинских масках ограбили магазин на Южном шоссе в Петербурге

58
0 Оставить комментарий

Грабители в медицинских масках ограбили магазин на Южном шоссе в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 декабря. Злоумышленники в медицинских масках ограбили магазин на Южном шоссе в Петербурге. Об этом пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

В субботу, 15 декабря, во Фрунзенском районе трое злоумышленников в медицинских масках зашли в продовольственный магазин, который расположен на Южном шоссе, и похитили из кассы десять тысяч рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.