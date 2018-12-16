Грабители в медицинских масках ограбили магазин на Южном шоссе в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 декабря. Злоумышленники в медицинских масках ограбили магазин на Южном шоссе в Петербурге. Об этом пишет «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В субботу, 15 декабря, во Фрунзенском районе трое злоумышленников в медицинских масках зашли в продовольственный магазин, который расположен на Южном шоссе, и похитили из кассы десять тысяч рублей, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.