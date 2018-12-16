Пожарные проливают тлеющий трансформатор в НИИ постоянного тока в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 декабря. Сотрудники МЧС больше часа проливают тлеющий трансформатор в Научно-исследовательский институте по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения в Петербурге.

Ранее некоторые СМИ сообщили о возгорании на объекте, который расположен на Академика Константинова, 1, в Калининском районе. Очевидцы сообщили о том, что пожарные прибыли на место около 16.00 в воскресенье, 16 декабря.

Как стало известно Федеральному агентству новостей от источника в правоохранительных органах, открытого горения не было, пострадавших нет. Пожарные проливают тлеющий трансформатор.