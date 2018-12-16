Пожарная сигнализация сработала в школе в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 16 декабря. Пожарная сигнализация сработала в школе, которая расположена в Московском районе Петербурга.

В Московском районе в школе 508 сработала пожарная сигнализация. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, которые в настоящее время выясняют причину срабатывания сигнализации. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Детальная информация уточняется. Данных о пострадавших не поступало.