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Пожарная сигнализация сработала в школе в Московском районе Петербурга

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Пожарная сигнализация сработала в школе в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 16 декабря. Пожарная сигнализация сработала в школе, которая расположена в Московском районе Петербурга.

В Московском районе в школе 508 сработала пожарная сигнализация. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, которые в настоящее время выясняют причину срабатывания сигнализации. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Детальная информация уточняется. Данных о пострадавших не поступало.

Автор: Алексей Громов
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