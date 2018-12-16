Писатель-фантаст Ник Перумов презентовал новую книгу в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 декабря. Писатель-фантаст Ник Перумов на Новогоднем книжном салоне презентовал свою книгу «Небо Валинора. Книга первая. Адамант Хенны».

Писатель рассказал об истории создания, обновленной версии романа «Адамант Хенны», а также новых сюжетных линиях. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ник Перумов — российский писатель-фантаст, который получил широкую известность после публикации эпопеи «Кольцо Тьмы», действие которой происходит в Средиземье Джона Рональда Руэла Толкина.