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Писатель-фантаст Ник Перумов презентовал новую книгу в Петербурге

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Писатель-фантаст Ник Перумов презентовал новую книгу в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 декабря. Писатель-фантаст Ник Перумов на Новогоднем книжном салоне презентовал свою книгу «Небо Валинора. Книга первая. Адамант Хенны».

Писатель рассказал об истории создания, обновленной версии романа «Адамант Хенны», а также новых сюжетных линиях. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Писатель-фантаст Ник Перумов презентовал новую книгу в Петербурге

Ник Перумов — российский писатель-фантаст, который получил широкую известность после публикации эпопеи «Кольцо Тьмы», действие которой происходит в Средиземье Джона Рональда Руэла Толкина.

Автор: Алексей Громов
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