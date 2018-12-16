Петербурженка на иномарке сбила женщину с двумя детьми на Ленинском проспекте

Санкт-Петербург, 16 декабря. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге: женщина за рулем иномарки сбила женщину с двумя детьми.

Как пишут очевидцы, авария случилась у перекрестка с улицей Доблести: 35-летняя женщина, находившаяся за рулем Ford Explorer, сбила женщину 1983 года рождения с двумя детьми. Они пересекали проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

На место приехали четыре машины скорой помощи. Четырехлетняя девочка получила серьезные травмы, она находится в тяжелом состоянии. Также пострадал мальчик семи лет.