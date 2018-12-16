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«Зенит» объявил о возвращении Аршавина

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«Зенит» объявил о возвращении Аршавина

Санкт-Петербург, 16 декабря. Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин будет работать в международном проекте клубной академии «Сириус в Зените». Об этом сообщает пресс-служба клуба в своем Twitter-аккаунте.

Как рассказал президент петербургского клуба Сергей Фурсенко, Аршавин возвращается в зенитовскую семью.

«Он [Аршавин] возглавит международный проект академии «Сириус в Зените», который объединит многие организации», — отметил Фурсенко.

По его словам, в ходе этого проекта в академию будут приезжать мальчики из российских регионов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о скором возвращении Аршавина в «Зенит».

Аршавин является воспитанником сне-бело-голубых, в составе клуба с берегов Невы нападающий три раза становился чемпионом России, а также завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. В сборной России Аршавин стал бронзовым призером Евро-2008. В общей сложности в национальной сборной страны форвард провел 76 матчей — на его счету 16 голов.

Автор: Андрей Крылов
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