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Две иномарки столкнулись в Петербурге: опубликовано видео

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Две иномарки столкнулись в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 16 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Санкт-Петербурге: столкнулись две иномарки. Федеральное агентство новостей публикует видео.

Аварию зафиксировали на пересечении улиц Партизана Германа и Отважных: столкнулись Ford Focus и Volkswagen. На месте в настоящее время работают сотрудники МЧС.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Ford Focus, который не уступил дорогу, выезжая со второстепенной на главную. О пострадавших информации не поступало.

Автор: Алексей Громов
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