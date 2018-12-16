Две иномарки столкнулись в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 16 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Санкт-Петербурге: столкнулись две иномарки. Федеральное агентство новостей публикует видео.

Аварию зафиксировали на пересечении улиц Партизана Германа и Отважных: столкнулись Ford Focus и Volkswagen. На месте в настоящее время работают сотрудники МЧС.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Ford Focus, который не уступил дорогу, выезжая со второстепенной на главную. О пострадавших информации не поступало.