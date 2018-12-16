Петербуржцев предупредили о морозе и гололедице в воскресенье

Санкт-Петербург, 16 декабря. Жителей и гостей города на Неве предупредили о сильном морозе и гололедице в воскресенье. Соответствующую информацию передает ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В воскресенье, 16 декабря, синоптики обещают сильный мороз от минус трех до минус восьми градусов. Ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Также синоптики обещают небольшой снег, а в вечернее время суток возможен туман, поэтому автомобилистам стоит быть предельно внимательными и осторожными — соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. На дорогах возможно образование гололедицы.