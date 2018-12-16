Часть 58-комнатной квартиры в Петербурге выставили на продажу

Санкт-Петербург, 16 декабря. В городе на Неве выставили на продажу долю в 58-комнатной квартире. Соответствующее сообщение опубликовал петербургский риелтор на своей странице в Facebook.

Согласно тексту сообщения, раньше в доме находилось общежитие, однако после приватизации квартира перешла в долевую собственность. Владелец выставил на продажу две комнаты общей площадью 40 квадратных метров за три миллиона рублей.

«Да, такие существуют до сих пор, продолжая из-за несовершенства законодательства доставлять головную боль и неудобства при продаже как собственникам, так и риэлторам», — написала специалист.

Отметим, на четыре комнаты в квартире предусмотрен только один санузел и 50-метровая кухня.