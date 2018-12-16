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Происшествия

Три человека пострадали в тройном ДТП в центре Петербурге

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Три человека пострадали в тройном ДТП в центре Петербурге

Санкт-Петербург, 16 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 15 на 16 декабря в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие.

Известно, что компания пьяных молодых людей на иномарке выехали на полосу встречного движения на Гороховой улице и спровоцировали ДТП с участием ВАЗ и Mazda. После чего виновники аварии выскочили из авто и скрылись с места происшествия.

Есть информация о троих пострадавших, один из них — водитель, его зажало в салоне машины. Об этом пишут «Невские новости».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося ДТП,

Автор: Алексей Громов
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