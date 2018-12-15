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Две легковушки улетели в кювет на пути в Лисий нос

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Две легковушки улетели в кювет на пути в Лисий нос

Санкт-Петербург, 15 декабря. Массовое ДТП произошло в Приморской районе Петербурга, об этом сообщили очевидцы аварии в соцсетях.

В аварию по дороге в Лисий нос, поселок на берегу Финского залива, попали три автомобиля. От удара машины раскидало по обочине, о пострадавших информации нет. Очевидцы отмечают, что автомобили получили серьезные повреждения.

Ранее на КАД произошло столкновение 11 автобилей и фуры, после чего движение на трассе было заблокировано огромной пробкой.

Автор: Ирина Селезнева
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