Две легковушки улетели в кювет на пути в Лисий нос

Санкт-Петербург, 15 декабря. Массовое ДТП произошло в Приморской районе Петербурга, об этом сообщили очевидцы аварии в соцсетях.

В аварию по дороге в Лисий нос, поселок на берегу Финского залива, попали три автомобиля. От удара машины раскидало по обочине, о пострадавших информации нет. Очевидцы отмечают, что автомобили получили серьезные повреждения.

Ранее на КАД произошло столкновение 11 автобилей и фуры, после чего движение на трассе было заблокировано огромной пробкой.